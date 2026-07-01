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Enthüllungen

ProSieben FUNStaffel 3Folge 23vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 23: Enthüllungen

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Obwohl Mike und seine neue Flamme Nikki nun schon seit vier Monaten zusammen sind, weiß außer James noch niemand davon. James möchte das Geheimnis so gern ausplaudern, dass er davon einen Hautausschlag bekommt. Außerdem übernimmt Gordon es an Stuarts Stelle, den Bürgermeister bei der Auseinandersetzung mit verschiedenen ethnischen Gruppierungen zu unterstützen. Das hat auch Folgen für Mike, wie er sehr bald feststellen muss ...

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