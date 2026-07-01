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Wall Street

ProSieben FUNStaffel 3Folge 24vom 01.07.2026
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Folge 24: Wall Street

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

James bittet Mike, seine Ersparnisse in eine boomende Internet-Firma zu investieren. Mike tut das nicht sofort - und weil die Aktie plötzlich stark steigt, hat James das Nachsehen. Mike will deshalb einen Weg finden, das verlorene Geld irgendwie zu beschaffen. Nikki wird indes bedrängt: Nachdem die Beziehung zwischen Mike und ihr bekannt geworden ist, wollen die neugierigen Kollegen sämtliche Details über ihr Sexleben mit Mike wissen.

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