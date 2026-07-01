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Chaos City

Gefährliche Liebschaften (1)

ProSieben FUNStaffel 3Folge 25vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 25: Gefährliche Liebschaften (1)

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Als Nikki krank wird, überredet Mike sie, in seiner Wohnung zu bleiben, damit er sich um sie kümmern kann - und das tut er in rührender Weise! Auch für ihn ist jetzt klar, dass Nikki und er zusammengehören. Doch im Büro wird er wieder auf eine harte Probe gestellt: Der Bürgermeister verkündet, dass er Heidi Klum als Sprecherin der Tierschutzwochen gewinnen konnte. Obwohl Michael sich seiner Gefühle für Nikki absolut sicher ist, bringt ihn Heidi wieder ziemlich durcheinander ...

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