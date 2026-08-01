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Chaos City

Party-Mix

ProSieben FUNStaffel 4Folge 12vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 12: Party-Mix

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Mike lädt Caitlin, seine Konkurrentin im Büro des Bürgermeisters, zu seiner Weihnachtsfeier ein. Sie sagt zu, und nun nimmt Mike an, dass ihr ein romantischer Abend mit ihm allein vorschwebt. Daraufhin sagt er die eigentliche Party ab, um mit Caitlin ungestört zu sein. Pech für Mike, dass er sich geirrt hat - und Caitlin in Begleitung erscheint ... Indessen findet James einen Zusatzjob als Berater bei einer Suizid-Hotline.

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