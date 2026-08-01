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Nichts läuft wie geplant

ProSieben FUNStaffel 4Folge 16vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 16: Nichts läuft wie geplant

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Einige hundert unzufriedene und protestierende Senioren bereiten dem Bürgermeister Kopfzerbrechen. Deshalb arrangiert Mike eine Public-Relations-Show mit einer 107-jährigen Frau - der ersten Frau, die im Staat New York gewählt hat. Aber Mike hat noch ein persönliches Problem: Er ist frustriert, weil Caitlin viel Zeit mit ihrem ehemaligen Mann Trevor verbringt. Er versucht mit allen Mitteln, die erneute Romanze zwischen Caitlin und Trevor zu sabotieren.

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