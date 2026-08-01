Chaos City
Folge 19: Gemischte Gefühle
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Mike teilt mit, dass Bürgermeister Winstons Vater gestorben ist. Alle erwarten, einen am Boden zerstörten Mann zu sehen, doch genau das Gegenteil passiert: Winston ist überhaupt nicht traurig. Mike erklärt seinem Chef, dass sich dieses Gebaren der Presse nicht erklären lässt. Doch der Bürgermeister macht ihm klar, dass er für seinen Vater einfach keine anderen Gefühle hat, denn dieser hatte nie Zeit für ihn. Schließlich hat Winston eine unerwartete Begegnung ...
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