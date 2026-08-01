Chaos City
Folge 2: Miese Tricks
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
James muss eine wichtige Rede für den Bürgermeister schreiben - und Caitlin versucht, das zu sabotieren: Sie will in Zukunft die Reden des Chefs selbst schreiben. Doch dann begeht sie einen schweren Fehler, als sie den Bürgermeister bei einem Golf-VIP-Turnier anmeldet. Alle Welt weiß, dass der Bürgermeister beim Golfspielen betrügt, wo er nur kann. Mike kann im letzten Moment das Schlimmste verhindern. Nicht verhindern kann er jedoch, dass sich Nikki von ihm trennt ...
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