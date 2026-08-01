Wo die Liebe hinfährtJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 21: Wo die Liebe hinfährt
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als sich der Bürgermeister auf eine Rundfahrt durch New York mit seinem Kampagnenbus vorbereitet, hat das Team alle Hände voll zu tun. Doch Mike hat noch ein Problem: Nachdem er erfahren hat, dass Trevor wieder um Caitlins Hand angehalten hat, fährt er ihn mit dem Bus an - angeblich versehentlich. Wenig später kommt es zwischen Mike und Caitlin zu einem leidenschaftlichen Kuss. Aber Mike zerstört den intimen Moment, als er zugibt, dass er Trevor absichtlich angefahren hat.
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