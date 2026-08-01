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Turbulenzen

ProSieben FUNStaffel 4Folge 22vom 01.08.2026
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Folge 22: Turbulenzen

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Mike und Caitlin fliegen zusammen nach San Francisco, um eine neue Finanzierungskampagne zu besprechen. Mike erhofft sich von dem gemeinsamen Trip, dass er Caitlin endlich näher kommt. Als es während des Fluges zu heftigen Turbulenzen in der Luft kommt, wirft sich Caitlin voller Angst in Mikes Arme, und sie beginnen, sich leidenschaftlich zu küssen. Mike sieht sich schon am Ziel, doch kaum sind die Turbulenzen vorbei, eröffnet ihm Caitlin, dass sie Trevor heiraten wird.

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