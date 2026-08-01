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Chaos City

Lockende Versuchung

ProSieben FUNStaffel 4Folge 24vom 01.08.2026
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Folge 24: Lockende Versuchung

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Nachdem nun Mike und Caitlin offiziell ein Paar sind, können sie kaum die Hände voneinander lassen. Caitlin befürchtet schon, dass ihre Beziehung rein körperlich sein könnte. Um ihr zu beweisen, dass er sie tatsächlich liebt, beschließt Mike, für eine ganze Woche keinen Sex zu haben. Caitlin kann der Versuchung nicht widerstehen, Mike zu prüfen: Sie lockt ihn mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, doch Mike bleibt standhaft. Caitlin beschließt, sich zu rächen ...

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