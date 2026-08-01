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Chaos City

Goodbye Mike - Teil 1

ProSieben FUNStaffel 4Folge 25vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 25: Goodbye Mike - Teil 1

20 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Mikes Leben gerät in schwere Turbulenzen, als Bürgermeister Winston von Reporter Wayne Sheridan beschuldigt wird, von der Mafia bestochen worden zu sein. Schließlich muss Mike nach eigenen Recherchen entsetzt feststellen, dass der gesamte Führungsstab im Rathaus korrupte Kontakte mit dem polizeilich gesuchten Mafioso Tony DeMarco hat. Um den Umsturz der gesamten Stadtregierung zu verhindern, übernimmt Mike offiziell die Verantwortung für die Affäre.

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