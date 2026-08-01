Chaos City
Folge 3: Der Einbruch
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Nur durch einen Zufall kommt Mike dahinter, dass Caitlin, seine ärgste Konkurrentin im Büro des Bürgermeisters, eine geheime Überprüfung aller Mitarbeiter angeordnet hat. Mike glaubt mit Recht, dass sie ihn ausbooten will. Um an ihre Unterlagen zu kommen, organisiert er zusammen mit Gordon und Stuart einen Einbruch in das Büro. Während sie noch die Akten aus Caitlins Schrank kopieren, taucht Paul auf - und der kann am nächsten Tag seinen Mund natürlich nicht halten.
Alle Staffeln im Überblick