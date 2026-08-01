Chaos City
Folge 4: Die Paartherapie
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als eine Junior-Highschool nach Bürgermeister Winston benannt werden soll, möchte der Schülerrat, dass Winston die Standardprüfung für Achtklässler absolviert. Seinen Beratern ist klar, dass er die Prüfung niemals bestehen wird. Mittels ausgeklügelter Technik wird dem Bürgermeister bei dem Test geholfen. Pech für alle, dass Caitlin die Mogelei auffliegen lässt. Indessen lockt Mike Nikki in eine Paartherapie - mit dem Erfolg, dass sich Therapeut Tom in Nikki verliebt.
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