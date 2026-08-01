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Glücksfälle

ProSieben FUNStaffel 4Folge 8vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 8: Glücksfälle

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Caitlin und Mike streiten sich darum, wer sich um den Bürgermeister kümmern darf. Als ein Junge in einen Brunnen fällt, sehen beide die Chance, ihren Chef groß rauszubringen. An der Unglücksstelle angekommen, stellen sie fest, dass der Junge längst gerettet ist. Dafür ist der Bürgermeister plötzlich verschwunden: Er ist in ein Loch gefallen. Den beiden wird klar, dass dies viel mehr Publicity hergibt - sie lassen den Bürgermeister bis zu den Abendnachrichten im Loch.

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