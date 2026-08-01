Chaos City
Folge 10: Heißer Schnee
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Der Bürgermeister ist unzufrieden mit Charlies Informationen über die Tagesgeschäfte. Deshalb trifft er sich heimlich mit Stuart und Paul, um seinen Auftritt als Weihnachtsmann in einem Waisenhaus zu planen. Als Charlie davon erfährt, informiert er den Chef darüber, dass das dafür geplante Spielzeug konfisziert wurde, weil man darin Kokain vermutet. Um ein Desaster zu vermeiden, beschließt Charlie, sich nachts in das Waisenhaus einzuschleichen, um die Drogen zu entfernen.
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