Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Positives Denken

ProSieben FUNStaffel 5Folge 11vom 01.08.2026
Joyn+
Positives Denken

Positives DenkenJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 11: Positives Denken

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Nach ihrer Trennung von Mike überredet Charlie Caitlin, mit dem gnadenlosen Optimisten Lloyd auszugehen. Aber das Rendezvous endet damit, dass der vor Liebe blinde Lloyd unter ein Pferdegespann gerät und in der Klinik landet. Nun hat Caitlin größte Mühe, Lloyd beizubringen, dass er nun mal nicht ihr Typ ist. Inzwischen ist Paul auf seiner Wohnungssuche im Studentenwohnheim gelandet. Zwar ist die neue Bleibe billig, doch die andauernden Feten zehren an Pauls Kräften.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen