Chaos City
Folge 12: Liebe macht blind
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als Bürgermeister Winston seine Mitarbeiter zwingt, mit ihm Überstunden zu machen, hat Caitlin eine geniale Idee: Sie will den privat nicht ausgelasteten Winston mit ihrer Freundin Judith verkuppeln. Der Plan läuft gut - bis Judith sich immer mehr in die Amtsgeschäfte einmischt und eine Rede von Charlie umschreibt. Stuart und Gordon haben andere Sorgen: Stuart soll im Eishockeystadion einen Torschuss landen und dafür eine Million Dollar gewinnen. Doch Gordon zeigt Nerven!
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