Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Beste Beziehungen

ProSieben FUNStaffel 5Folge 17vom 01.08.2026
Joyn+
Beste Beziehungen

Beste BeziehungenJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 17: Beste Beziehungen

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Winstons Tochter Meg kommt zu Besuch und treibt ihren Vater mit ihrem rebellischen Drang zur Verzweiflung: Sie will ihr Studium aufgeben und stattdessen mit einem zwielichtigen Begleiter per Anhalter durch die Welt reisen. Überraschenderweise wird auch Caitlin von Megs Unabhängigkeitsstreben angesteckt, und sie versucht nun, Verpasstes nachzuholen. Auch Charlie ist fest entschlossen, verpasste Liebesgeständnisse nachzuholen, doch für Julia ist die Sache beendet.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen