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Chaos City

Allein unter Männern

ProSieben FUNStaffel 5Folge 18vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 18: Allein unter Männern

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Caitlin hat's nicht leicht im männerdominierten Rathaus. Weil sie sich von Charlie ständig ausgebootet fühlt, greift sie zu massiveren Mitteln, um mehr Respekt und Gleichberechtigung zu bekommen: Bei einem Treffen mit einem Entscheidungsträger für ein Bauplanungs-Vorhaben trumpft sie mächtig auf. Auch Paul ringt mal wieder um Aufmerksamkeit - und holt einen begehrten Golfpokal. Stuart hingegen hat den Auftrag für ein Pornodrehbuch erhalten ...

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