Liebesgrüße aus dem AllJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 20: Liebesgrüße aus dem All
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als seine Ex-Frau ein Buch mit peinlichen privaten Enthüllungen herausbringt, wird Bürgermeister Winston zum Gespött der sensationshungrigen Presse. Darauf beschließt Winston entnervt, die Medien zu boykottieren und allen öffentlichen Veranstaltungen fernzubleiben. Charlie tritt nun in die erste Reihe und übernimmt die Aufgaben des Bürgermeisters - mit sichtlichem Spaß am Medienrummel! Caitlin hingegen lernt einen äußerst sympathischen Hobby-Ufologen kennen ...
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