Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Liebesgrüße aus dem All

ProSieben FUNStaffel 5Folge 20vom 01.08.2026
Joyn+
Liebesgrüße aus dem All

Liebesgrüße aus dem AllJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 20: Liebesgrüße aus dem All

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als seine Ex-Frau ein Buch mit peinlichen privaten Enthüllungen herausbringt, wird Bürgermeister Winston zum Gespött der sensationshungrigen Presse. Darauf beschließt Winston entnervt, die Medien zu boykottieren und allen öffentlichen Veranstaltungen fernzubleiben. Charlie tritt nun in die erste Reihe und übernimmt die Aufgaben des Bürgermeisters - mit sichtlichem Spaß am Medienrummel! Caitlin hingegen lernt einen äußerst sympathischen Hobby-Ufologen kennen ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen