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Hahnenkampf

ProSieben FUNStaffel 5Folge 21vom 01.08.2026
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Folge 21: Hahnenkampf

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Charlie hat beim Werben um die Gunst von Caitlin einen erbitterten Konkurrenten erhalten: Tim, einen penetranten Wichtigtuer, der sich nicht scheut, vor allen mit seinem Elitestudium und seinem vielen Geld zu protzen. Die Rivalen beginnen nun einen gnadenlosen Hahnenkampf - bis Caitlin klärend eingreift. Gordon hingegen hat unter Geheimhaltung der verwandtschaftlichen Verhältnisse seiner Schwester Sherry einen Job im Rathaus verschafft - und gilt seitdem als Hetero.

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