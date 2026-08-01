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Unter Beschuss

ProSieben FUNStaffel 5Folge 22vom 01.08.2026
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Folge 22: Unter Beschuss

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Bürgermeister Winston will endlich mehr Härte gegenüber dem Verbrechen demonstrieren und nimmt in Begleitung seiner engsten Mitarbeiter an einer abendlichen Polizeistreife teil. Als Charlie dabei von einem Unbekannten angeschossen wird, bringt das Überwachungsvideo Peinliches zutage und Paul in größte Schwierigkeiten. Caitlin hingegen bricht den Urlaub mit ihrem neuen Lover Tim ab, um dem verletzten Charlie beizustehen und sich mit ihm zu versöhnen.

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