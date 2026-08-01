Chaos City
Folge 3: Der Musterschüler
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Caitlin ertappt Charlie beim Spanischlernen. Sofort denkt sie, dass er damit die Kommunikation mit der Latino-Bevölkerung verbessern will - und dass dies eine Pressemitteilung wert sei. Obwohl Charlie sie bittet, damit nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, gibt sie die Information weiter. Bald stellt sich heraus, dass Charlie büffelt, um seinen Collegeabschluss nachzuholen. Währenddessen verbringen Gordon und Caitlin viel Zeit miteinander, was Stuart gar nicht gefällt.
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