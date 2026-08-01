Die Thanksgiving-ParadeJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 6: Die Thanksgiving-Parade
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Die Native Americans müssen feststellen, dass sie bei der Parade zum Thanksgiving Day nicht von einem eigenen Ballon repräsentiert werden. Das führt zu Protesten, und der Bürgermeister verspricht, das Problem zu lösen. Um innerhalb kürzester Zeit einen "Native Americans-Ballon" aufzutreiben, müssen die Mitarbeiter des Bürgermeisters auf ihren Feiertag verzichten. Schließlich findet Stuart ein passendes Stück: eine aufblasbare Sexpuppe aus einer Rock'n'Roll-Show.
Alle Staffeln im Überblick