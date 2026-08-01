Squash für FortgeschritteneJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 8: Squash für Fortgeschrittene
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als der Bürgermeister Charlie überraschend zu einem Squash-Match herausfordert, ist Charlie versucht, den Chef gewinnen zu lassen. Doch es kommt anders: Er schlägt den Bürgermeister haushoch. Danach erfährt er von Caitlin, dass jedermann den Boss gewinnen lasse, um dessen Selbstvertrauen zu stärken. Nun weiß Charlie nicht, ob er einen schweren Fehler gemacht hat. Auch Paul hat seine Probleme mit dem Bürgermeister ...
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