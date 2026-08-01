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Konkurrenzkampf

ProSieben FUNStaffel 6Folge 21vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 21: Konkurrenzkampf

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Auf der Bürgermeisterkonferenz in New York findet seit Jahren ein offener Machtkampf zwischen Winston und Stone, dem Bürgermeister von L.A., statt. Als Stone dort verkündet, dass Paris die Partnerstadt von Los Angeles werden soll, beginnt ein erbitterter Konkurrenzkampf um die Metropole an der Seine. Auch Charlie und Caitlin haben Probleme: Als Charlie sich mit einer alten Freundin zum Essen verabredet, will Caitlin es ihm in ihrer Eifersucht mit gleicher Münze heimzahlen.

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