Chaos City
Folge 22: Vorsicht Kamera!
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Caitlin und Charlie wollen ihre junge Liebe im Büro vorerst noch geheim halten, bis es aufgrund ständiger Überstunden im Büro des Bürgermeisters zu fortgeschrittener Stunde zu einem Schäferstündchen kommt. Als Caitlin dann erfährt, dass Winston dort eine Überwachungskamera installiert hat, verliert sie die Nerven. Gordon hingegen hat allen Grund zur Freude: Endlich wird ihm ein Adoptivbaby anvertraut. Doch schon bald zweifelt er an seinen Vaterqualitäten.
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