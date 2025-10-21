Staffel 1Folge 21vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 21: Ich muss wirklich alles mitnehmen
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola übernachtet bei Lotta und packt alles ein, was sie für das Cinderella-Spiel brauchen. Zuhause bauen Charlie und Marv ihre Rennstrecke auf. Doch Lola kommt ohne ihren Koffer zurück, und Charlie und Marv verlieren ein wichtiges Teil – beide Gruppen lernen, wie man improvisiert und kreativ ist.
