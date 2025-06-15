Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 14
43 Min.Ab 12

Eines Abends überfallen brutale Gangster das Haus der Franklins und verschleppen den kleinen Max. Der Junge, der von seiner Mutter magische Kräfte geerbt hat, soll für die Kidnapper mit Hilfe seiner Gedankenkraft Alarmanlagen ausschalten und Tresortüren öffnen. Doch Max gelingt es, Prue über das Zauberbrett eine Nachricht zu senden. Als diese ihn endlich findet, gerät auch sie in die Gewalt der Verbrecher ...

