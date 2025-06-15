Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 14
Folge 14: Stadt der Geister

41 Min.Ab 12

Während eines Ausflugs in eine alte Geisterstadt wird Phoebe auf geheimnisvolle Weise mit Bo, einem Bewohner der Stadt, verbunden: Phoebe fühlt auf einmal alle Schmerzen, die Bo erleidet. Als er angeschossen wird, wird die Sache für Phoebe lebensgefährlich. Prue und Piper wollen ihr helfen und finden dabei heraus, dass auf der Stadt ein Fluch lastet - und Phoebe außerdem in einem Zeitloch gefangen ist! Die Hexen haben alle Hände voll zu tun, ihre Schwester zu retten.

