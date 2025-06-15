Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Trauung mit Hindernissen

sixxStaffel 3Folge 15
Trauung mit Hindernissen

Trauung mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 15: Trauung mit Hindernissen

41 Min.Ab 12

Nach zahlreichen unvorhergesehenen Zwischenfällen wollen Piper und Leo endlich heiraten. Ihre Hochzeit findet bei ihnen zu Hause in Anwesenheit von Cole, Morris, Victor sowie der Großmutter und Mutter der Schwestern statt. Doch auch an diesem Tag wartet eine unangenehme Überraschung auf sie: Während der Zeremonie taucht plötzlich ein Motorradfahrer auf, der Prues Astral-Ich entführt. Sofort machen sich Piper und Phoebe auf den Weg, um ihrer Schwester zu helfen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen