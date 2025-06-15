Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Staffel 4Folge 15vom 07.01.2026
43 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Phoebes Nerven liegen blank, sie ist mitten im Heiratsstress: Ihre Hochzeit soll der schönste Tag ihres Lebens werden. Doch als Paige am Tag vor der Trauung die Tarot-Karten legt, prophezeien diese dem Brautpaar nur Verzweiflung und Tod. Inzwischen ist Cole fast ganz von der bösen Seite vereinnahmt worden, und so hat ihm auch die Seherin zu einer "Schwarzen Hochzeit" - ganz im Zeichen des Bösen - geraten.

