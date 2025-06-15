Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Beiß mich

sixxStaffel 4Folge 18
Beiß mich

Beiß michJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 18: Beiß mich

42 Min.Ab 12

Cole hält in seiner Penthouse-Wohnung einen Dämonenrat ab, um so die Kräfte des Bösen zu bündeln. Doch Dämon Keats rivalisiert mit Cole um dessen Status als neue Quelle und versucht, mit Hilfe der Vampirkönigin an die Macht zu kommen. Paige hat inzwischen Gefallen an Rowan, dem Abgesandten der Vampirkönigin, gefunden und verwandelt sich nach einem Treffen mit ihm langsam, aber sicher in einen Vampir. Fieberhaft suchen Phoebe und Piper nun nach einem Gegenzauber.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen