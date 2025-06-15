Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 4Folge 6
Folge 6: Ein Prinz für Paige

41 Min.Ab 12

Paige muss immer häufiger an ein Märchen aus ihrer Kindheit denken: Darin hat eine böse Hexe einen Prinzen verzaubert, damit er sich in sie verliebt. Sobald sie aber einen Erben zur Welt gebracht hat, wird sie den Prinzen töten und selbst die Macht im Königreich übernehmen. Als Paige nun die böse Hexe im "Buch der Schatten" wiederfindet und den dazugehörigen Zauberspruch liest, steht plötzlich der Prinz vor ihr und verliebt sich in sie. Doch die böse Hexe will ihn zurückholen.

