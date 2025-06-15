Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 22: Kampf der Titanen (1)
41 Min.Ab 12
In einer fernen Zukunft herrschen Titanen auf der Erde. Sie wollen sich am Ältestenrat rächen, da dieser die Titanen einst im Eis eingeschlossen hat. Mit Hilfe eines Dämons wurden sie nun befreit. Als sich Paige und Phoebe ins ewige Eis begeben, um den Ereignissen auf den Grund zu gehen, wird Paige von einer unbekannten Gestalt in Stein verwandelt - und Phoebe trifft auf Chris. Er stammt aus der Zukunft und soll den Lauf der Geschichte aufhalten. Kann er auch Paige befreien?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick