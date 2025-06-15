Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 1: Im Bann der Walküren (1)
Leo ist verschwunden. Niemand weiß, dass Chris, der neue Wächter des Lichts, ihn nach Walhalla verbannt hat, wo er von den Walküren bewacht wird. Da Leo sich von Piper getrennt hat, fällt sein Verschwinden zunächst nicht auf. Erst als Paige und Phoebe ihn sprechen wollen, muss Chris zugeben, dass er vermisst wird. Die Schwestern beginnen mit der Suche. Schließlich kann Paige ihn mit Wyatts Hilfe auspendeln. Paige und Phoebe beamen sich daraufhin nach Walhalla.
