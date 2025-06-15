Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 13: Schlechtes Karma
Paiges Freund Richard versucht mit Hilfe eines abgeänderten Zauberspruchs, sein schlechtes Karma loszuwerden. Allerdings geht der Zauber schief, und Phoebe bekommt das Karma der berühmten Spionin Mata Hari. Phoebe beginnt nun ihren Rachefeldzug gegen die Männerwelt, allen voran gegen Jason, der ihr abweisend gegenübersteht. Wütend darüber, dass er sich ihren Betörungsversuchen widersetzt, hetzt Phoebe die Schwarm-Dämonen auf Jason, um ihn zu töten.
