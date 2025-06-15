Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 14: Carpe Dämon
42 Min.Ab 12
Der Ex-Dämon Drake wird in der Zauberschule als Literaturlehrer angestellt. Um seine Kräfte unter Kontrolle zu haben, ist er zuvor einen Pakt mit einem Hexenmeister eingegangen. Als Drake sich eines Tages in Robin Hood verwandelt, wird er angegriffen und kann nicht mehr in seine alte Gestalt zurückkehren. Von nun an macht er San Francisco als Rächer der Enterbten unsicher. Mit Phoebe als Marian an seiner Seite versuchen die drei Schwestern, den Feldzug des Dämons zu beenden.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick