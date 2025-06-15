Wer hat die Eltern geschrumpft?Jetzt kostenlos streamen
Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 17: Wer hat die Eltern geschrumpft?
41 Min.Ab 12
Zankou, der stärkste Dämon der Unterwelt, ist auf der Jagd nach den drei Schwestern. Dabei schreckt er vor keiner noch so grausamen Methode zurück. Er lässt sogar Leo angreifen, um so Phoebe, Piper und Paige aus ihrem Haus zu locken. Doch er hat nicht mit Wyatts Kräften gerechnet. Der lässt seine Eltern zu ihrem Schutz kurzerhand schrumpfen und sperrt sie in ein Puppenhaus ...
