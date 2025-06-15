Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 3: Der Rivalitätszauber
42 Min.Ab 12
Chris' Hexentaufe steht bevor, und die gesamte Halliwell-Familie hat sich eingefunden. Damit Wyatt und Chris nicht streiten, belegt Grandma sie mit einem Rivalitätszauber. Doch der Zauber springt auf die Schwestern über und sie verwandeln sich in Teenager. Wenn sie nicht schnellstens wieder "entzaubert" werden, schweben alle in großer Gefahr, denn der Zauber hat auch die Macht der Drei außer Kraft gesetzt. Indes versucht ein mysteriöser Maskendämon, Wyatt zu entführen ...
