Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 5: Todesengel
42 Min.Ab 12
Der Todesengel, der die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits begleitet, braucht Hilfe und tötet übergangsweise Piper, um sie als seine Hilfskraft zu rekrutieren. Während Piper ihren neuen Job als Todesengel erledigt, müssen sich die Schwestern dem Halbdämon Sirk stellen. Im Kampf wird Paige getötet, und nun ist es ausgerechnet Pipers Aufgabe, die Seele ihrer Schwester zu holen. Zusammen mit Phoebe sucht sie nach einer Lösung, um Paige doch noch am Leben zu halten ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick