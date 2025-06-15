Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 13: Klein, aber mein
Phoebe will sich ein eigenes Apartment nehmen, und auch Paige überlegt, mit Henry zusammenzuziehen. Doch zuvor müssen sie sich erst mit den Dämonen Phoenix, Patra, Pilar und Savard herumschlagen, die ihr Volk aus den Händen des Sklavenkönigs befreien wollen. Dafür brauchen sie die größtmöglichen Zauberkräfte: die Macht der Drei. Um sie zu erlangen, sperren sie die Hexen in das Puppenhaus der Halliwells und nehmen ihre Gestalt an. Für die Hexen beginnt ein schwieriger Kampf ...
