Die letzte Versuchung von ChristyJetzt kostenlos streamen
Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 15: Die letzte Versuchung von Christy
42 Min.Ab 12
Billie hat es irgendwie geschafft, ihre Schwester Christy aus der Unterwelt zu befreien, aber die Dämonen wollen sie wiederhaben. Sie greifen an, weichen vor der Kraft der Mächtigen Drei aber zurück. Bald schon geht Christy jedoch freiwillig mit einem Dämon in die Unterwelt zurück - nachdem ihre innere Stimme es ihr befohlen hat! Doch Billie kämpft weiter verbissen um ihre Schwester, nicht ahnend, dass sie sich mit der Triade anlegt ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick