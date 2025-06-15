Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 18: Identitätskrise
Christy bemüht sich, Billie den Schwestern zu entfremden und ist erfolgreich. Sie bringt Billie dazu, mit ihr einen Noxon-Dämonen zu vernichten - gegen den Willen von Piper. Dafür setzen beide ihre Kräfte gemeinsam ein. Die Wirkung ist enorm - das ist die lang gesuchte ultimative Macht: Billie und Christy! Doch wie stark ist Christy von der Triade beeinflusst worden? Paige hat Angst, sich in ihrer Ehe mit Henry zu verlieren und bittet Coop um eine Eheberatung ...
