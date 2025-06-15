Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 2: Halliwells im Wunderland
41 Min.Ab 12
Haas vermutet, dass die Halliwells doch noch am Leben sind und stellt ihnen eine Falle: Er entführt einige Jugendliche in die Unterwelt und schickt sie in eine bizarre Fantasiewelt, wie sie schon "Alice im Wunderland" erleben musste. Paige kann letztendlich die Hilferufe ihrer neuen Schutzbefohlenen, Billie, nicht länger ignorieren und eilt ihr zu Hilfe ... Billie hat erst vor Kurzem ihre Berufung zur Hexe entdeckt und brennt nun darauf, Haas allein zur Strecke zu bringen ...
