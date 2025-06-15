Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 19: Blind
43 Min.Ab 12
In einem Park wird ein kleiner Junge entführt. Phoebe und Piper entdecken, dass die Grimlocks hinter der Entführung stecken: Sie wollen ihrem Opfer das Augenlicht nehmen. Phoebe findet einen alten blinden Mann, ein ehemaliges Opfer der Grimlocks. Mit seiner Hilfe versucht sie, den Aufenthaltsort des Jungen herauszubekommen. Währenddessen muss sich Prue mit einem Reporter herumschlagen, der ihr Geheimnis entdeckt hat - und es um jeden Preis veröffentlichen will ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick