Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Wächter der Dunkelheit

sixxStaffel 1Folge 21
Wächter der Dunkelheit

Wächter der DunkelheitJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 21: Wächter der Dunkelheit

43 Min.Ab 12

Dark Lighter versucht, mit einem vergifteten Pfeil ein Mädchen zu töten. Als Leo im Haus der Halliwells ein anderes Opfer von Dark Lighter entdeckt, alarmiert er die Schwestern Phoebe, Prue und Piper, die sich gerade im Urlaub befinden. Mit einem bestimmten Spruch überträgt Piper ihre Kräfte auf Leo, um ihn zu schützen. Unglücklicherweise beeinträchtigt dieser Spruch auch die Kräfte der beiden anderen Schwestern ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen