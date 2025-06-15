Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Drei Hexen und ein Baby

sixxStaffel 2Folge 11
Drei Hexen und ein Baby

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 11: Drei Hexen und ein Baby

42 Min.Ab 12

Vor dem Polizeirevier wird ein Baby abgelegt, und Phoebe hat eine Vision: Sie sieht, dass ein Geist hinter dem Kleinen her ist. Phoebe, Prue und Piper bitten Inspektor Morris, ihnen das Baby für einen Tag zu überlassen, um hinter sein Geheimnis zu kommen. Eine heiße Spur führt die Schwestern zu der reichen Familie Van Lewen, in der es zu mehreren mysteriösen Todesfällen gekommen ist. Dahinter steckt ein rachsüchtiger Geist, der alle männlichen Nachkommen der Familie tötet.

