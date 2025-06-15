Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 15: Trauung mit Hindernissen
41 Min.Ab 12
Nach zahlreichen unvorhergesehenen Zwischenfällen wollen Piper und Leo endlich heiraten. Ihre Hochzeit findet bei ihnen zu Hause in Anwesenheit von Cole, Morris, Victor sowie der Großmutter und Mutter der Schwestern statt. Doch auch an diesem Tag wartet eine unangenehme Überraschung auf sie: Während der Zeremonie taucht plötzlich ein Motorradfahrer auf, der Prues Astral-Ich entführt. Sofort machen sich Piper und Phoebe auf den Weg, um ihrer Schwester zu helfen.
