Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 21: Die Todesfee
41 Min.Ab 12
Nachdem Prue durch einen Zauber in einen Hund verwandelt wurde, muss Piper den Kampf gegen die Todesfee alleine aufnehmen, denn Phoebe wurde bereits in eine Todesfee verwandelt! Die Todesfee ermordet unschuldige Menschen, und wenn Piper es nicht rechtzeitig schafft, Phoebe zurückzuverwandeln, wird sie ihre Schwester für immer verlieren. Sobald Phoebe nämlich den ersten unschuldigen Menschen getötet hat, bleibt sie für immer eine Todesfee.
